Come inviare un fax senza avere il fax? Certo che si può fare

Sebbene i fax non siano più diffusi, potrebbero comunque rivelarsi utili in alcune circostanze dal momento che in determinati casi è comunque necessario inviare documenti tramite questo sistema che fino a qualche anno fa era molto utilizzato. Tuttavia, se non ci si vuole rivolgere ad una cartoleria qual è il modo migliore per inviare un fax?

Fortunatamente, sul web sono disponibili tantissimi servizi che permettono di inviare fax tramite internet.

Il primo è eFax che in precedenza era noto come MyFax e che permette di inviare fax tramite internet, ma anche da qualsiasi servizio di posta elettronica o smartphone. Il servizio offre vari livelli d’abbonamento: il Plus, che permette di inviare e ricevere 30 pagine al mese ha un costo di 7,99 Euro + IVA. eFax Pro invece ha un costo di 10,99 Euro + IVA al mese e permette di inviare e ricevere 150 pagine al mese. Infine, è disponibile anche un servizio Corporate personalizzabile.

Disponibile anche FaxApp che permette di inviare e ricevere fax come mail e propone vari livelli di abbonamento da pagare tramite carta di credito: si parte da 3,75 Euro al mese con un vincolo di 12 mesi per inviare e ricevere 50 pagine.