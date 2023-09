Come inviare file molto pesanti per email? Outlook ha la soluzione

Dopo avervi spiegato come scegliere la giusta app per le email, scandagliamo in profondità le funzionalità esclusive a disposizione di Outlook, il servizio di gestione della corrispondenza elettronica di Microsoft. Benché sia meno utilizzato di Gmail, Outlook permette ora di inviare file di grandi dimensioni senza difficoltà grazie a OneDrive.

Fino a qualche tempo fa, l'upload di file di grandi dimensioni su Outlook era piuttosto problematico. In particolare, l'app, sia in versione desktop che nelle varianti mobile e browser, consigliava di allegare ai messaggi solo file di dimensione inferiore ai 20 MB. Tutti i documenti più pesanti, invece, dovevano essere caricati su OneDrive e poi allegati via link al messaggio.

Una procedura tutto sommato semplice, che però andava incontro ad un errore di Outlook in fase di caricamento dei file da allegare su OneDrive direttamente dall'UI del provider mail. In altre parole, anziché gestire tutto quanto il procedimento direttamente dal client mail, era necessario uscire da quest'ultimo, aprire OneDrive e caricare manualmente i file da allegare, per poi generare il link di collegamento e inserirlo nel messaggio di posta elettronica.

Fortunatamente, però, una nuova Roadmap di Office 365 ci svela che Microsoft ha finalmente risolto il problema: quando tenterete di caricare un file di dimensioni maggiori a 20 MB tra gli allegati delle vostre mail, esso verrà automaticamente caricato sul vostro storage di OneDrive, e al suo posto nella mail comparirà un link di condivisione che rimanderà al documento su OneDrive. Semplice e veloce, dunque.

La funzione sarà disponibile a partire da settembre 2023 per gli utenti non-beta: il rollout inizierà sull'app di Outlook per iOS, per poi proseguire su Android e su PC. In parallelo, il colosso di Redmond dovrebbe anche implementare la ricerca tra i messaggi su più caselle di posta elettronica e un sistema di gestione delle queries capace di fornire fino a 1.000 risultati alla volta per ogni singola ricerca.