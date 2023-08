Come inviare foto in HD su WhatsApp? Tutto sulla novità

Già da qualche settimana, Whatsapp ha implementato la possibilità di inviare foto in HD che consentono, appunto, di inviare le foto agli amici in HD fino alla risoluzione 4096x2692 pixel. La novità - almeno nel momento in cui stiamo scrivendo - non è disponibile per tutti gli utenti ma è già attiva per molte persone, che la stanno sfruttando.

Ma come si fa per inviare una foto in HD su Whatsapp e quali sono le differenze? Partiamo da quest’ultimo aspetto: le foto in formato SD hanno una risoluzione pari a 1600x1052 pixel, ed ovviamente perdono di qualità in quanto vengono compresse al momento dell’invio. Si tratta di un’opzione utile per coloro che devono inviare foto rapidamente e che non necessitano della massima qualità disponibile. Discorso diverso per chi, ad esempio in ambito lavorativo, vuole inviare fotografie alla massima risoluzione: in tal caso è consigliabile optare per l’HD in quanto supporta la risoluzione fino a 4096x2692 pixel.

Per inviare una foto in HD non è necessario fare chissà cosa. Dopo aver selezionato la fotografia, basta semplicemente fare tap sul pulsante “SD” o “HD” in alto a destra e dal menù contestuale scegliere la risoluzione desiderata come mostriamo direttamente nello screenshot presente in calce. A questo punto il gioco è fatto.