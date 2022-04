Ecco come inviare il tuo nome sulla Luna: farlo è semplicissimo

I nostri nomi sono stati inviati un po' dappertutto nel sistema solare. La missione Perseverance della NASA, infatti, ha trasportato su Marte il nome di moltissime persone che hanno partecipato all'iniziativa che vi avevamo segnalato tempo addietro. Adesso, potrete rifarlo inviando il nostro nominativo sulla Luna.

Sarà possibile farlo con la prima missione Artemis della NASA, che dovrebbe essere lanciata tra pochi mesi e sarà un trampolino di lancio importantissimo per il ritorno umano sulla Luna. Questa missione non avrà alcun tipo di equipaggio umano, ma abbiamo comunque la possibilità di inviare la nostra "presenza" intorno al satellite.

Artemis 1 dovrebbe durare circa 25 giorni, inclusi sei giorni in un'orbita retrograda attorno al nostro corpo celeste. L'obiettivo è testare lo Space Launch System (SLS), il gigantesco razzo della NASA che ultimamente ha avuto qualche problema, e il modulo Orion, ovvero il luogo in cui gli astronauti soggiorneranno durante il loro viaggio.

Cliccando su questo link sarete reindirizzati sul sito della NASA per la vostra "carta d'imbarco". Non dovrete far altro che digitare il vostro nome di battesimo e il cognome. Al momento in cui stiamo scrivendo, 2.140.873 carte d'imbarco sono già state richieste. Come verrà organizzato il viaggio? Il vostro nome sarà archiviato su una chiavetta USB che verrà posizionata all'interno del modulo Orion.

Siete pronti a partecipare passivamente all'esplorazione del nostro satellite?