Come inviare media temporanei su WhatsApp? C'è anche una novità

Oltre ai messaggi "effimeri", a quanto pare presto WhatsApp supporterà anche i messaggi di altre app, una "killer" feature che potrebbe renderla ancora più utile e completa. Nel frattempo, arrivano novità proprio per i media "temporanei".

Il solito WABetaInfo, a metà settembre 2023, infatti, ha identificato una nuova modalità di invio per i messaggi con fotografie e video "effimeri", o a scadenza. Insomma, per i messaggi che possono essere visualizzati una sola volta.

Per l'esattezza, la novità si nasconde all'interno della build v2.23.18.3 di WhatsApp Beta e consente di mandare i messaggi temporanei impostandone la visualizzazione per una singola volta in maniera più immediata.

A spiegarci la nuova funzionalità ci pensa proprio WhatsApp, con delle nuvolette di dialogo che descrivono la feature. In poche parole, senza premere la famigerata icona con l'uno, se vorrete mandare un messaggio "normale", vi basterà premere il tasto di invio. Se, invece, volete inviare un messaggio temporaneo, non dovrete fare altro che tenere premuto il tasto di invio per qualche secondo.

Nel frattempo, ricordiamo che i canali WhatsApp sono arrivati anche in Italia, aprendo le porte a un utilizzo tutto nuovo della piattaforma di messaggistica, soprattutto per aziende e creator, che desiderano magari metodi di comunicazione più istituzionali con le proprie community.