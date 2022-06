Come inviare un messaggio WhatsApp senza numero salvato? La soluzione per iPhone

Almeno una volta nella vita vi sarà capitato di chiedervi come fare a inviare un messaggio a un contatto sconosciuto su WhatsApp o meglio, a un numero che non avete salvato in rubrica. Oggi cercheremo di rispondere a questa domanda mostrando quali siano gli approcci più semplici per ovviare a questo problema.

In tempi non sospetti abbiamo già risposto a diverse domande sulla piattaforma verde, tra cui come collegarsi a WhatsApp col tablet. In questa breve guida, invece, mostreremo come fare a inviare un messaggi a contatti che non sono presenti in rubrica.

Il primo approccio prevede l'utilizzo di Comandi Rapidi per creare una scorciatoia: premere il pulsante "+" per aggiungere un'azione e, tramite la barra di ricerca, cercare Invia messaggio su WhatsApp. Impostare "Chiedi ogni volta" per quel che riguarda il destinatario e chiudere la scheda. Ora, dall'elenco delle azioni create scegliere quella relativa ai messaggi di WhatsApp e incollare il numero di telefono. A questo punto, scegliere Fatto e verremo portati direttamente sulla conversazione nell'app di WhatsApp.

In questo modo, in pochi secondi avremo creato una scorciatoia che varrà per sempre e non sarà più necessario dover aggiungere in rubrica ogni volta un numero prima di potergli inviare un messaggio.

