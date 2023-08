Come inviare video in HD su WhatsApp? Tutto sulla novità

La piattaforma di messaggistica istantanea di Meta negli ultimi anni si è evoluta tal punto da supportare persino la condivisione delle schermate su WhatsApp Desktop; tuttavia, solo ad agosto 2023 è arrivata una feature richiesta a gran voce, ovvero la condivisione dei video in HD.

Sin dall'inizio del supporto alla condivisione di immagini e video, infatti, WhatsApp ha adottato un approccio tutt'altro che conservativo nell'utilizzo di sistemi di compressione che spesso hanno portato gli utenti a limitare l'invio di contenuti di maggior valore tramite questo sistema.

Per fortuna, le cose sono cambiate e dopo aver visto come inviare le foto in alta risoluzione su WhatsApp, è arrivato finalmente il turno dei video.

Prima costretti a una compressione a 480p, ora finalmente WhatsApp consente di utilizzare formati più generosi per conservare almeno in parte la qualità dell'immagine. Per inviare un video in alta risoluzione dovrete prima di tutto assicurarvi che la vostra app sia aggiornata.

Aprite la conversazione in cui volete inviare il file in HD e scegliete il video dalla galleria. Una volta caricata la schermata di modifica (quella in cui potete ridurre la lunghezza del video, rimuovere l'audio e creare GIF), in alto troverete ora una nuova icona con la scritta "HD". Premendola, vi verranno offerte due opzioni, proprio come nelle foto. La prima, "Qualità standard", consentirà di inviare il video a risoluzione 480p, mentre con "Qualità HD" il video verrà compresso a 720p consentendo di migliorarne la qualità. A questo punto, premete il bottone per l'invio e il gioco è fatto!