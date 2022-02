Come avere iOS 15.4 in anticipo? L'aggiornamento per sbloccare iPhone con mascherina

Come abbiamo avuto modo di riportare su queste pagine, iOS 15.4 sarà un super aggiornamento, che porterà con se un'ampia gamma di novità tra cui la possibilità di sbloccare l'iPhone anche se si indossa la mascherina e senza Apple Watch. Ma come fare per installarlo in anticipo?

Nella serata di ieri, Apple ha lanciato la seconda beta pubblica di iOS 15.4 che può essere installata anche da coloro che non sono iscritti al programma Developer di Apple.

Nel ricordarvi che la beta conviene installarla solo su un dispositivo secondario in quanto potrebbe contenere bug e problemi di vario tipo che potrebbero pregiudicare il corretto utilizzo del dispositivo, ricapitoliamo la procedura.

Da iPhone, collegatevi alla pagina beta.apple.com e quindi cliccate su "Apple Beta Software Program" in alto. A questo punto dovrete fare il login tramite il pulsante "Sign In", inserendo i dati dell'Apple ID. Verrete reindirizzati nuovamente alla homepage e sempre facendo tap sulla parte superiore, dovrete cliccare su "Enroll your device" e quindi selezionare l'iPhone.

A questo punto il sito web procederà al download del profilo utente e riavvierà l'iPhone. Una volta completata questa procedura, aprite l'applicazione Impostazione, quindi spostatevi in Generali ed Aggiornamento software. L'iPhone mostrerà il nuovo aggiornamento (iOS 15.4) pronto per il download: scaricatelo e riavviate.