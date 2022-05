Come sarà iOS 16? Le previsioni di fan e insider in un bellissimo video concept

Nonostante il lancio della beta di iOS 16 sia a rischio a causa di alcuni bug software, i fan di Apple hanno già iniziato a immaginare cosa potrebbe avere in serbo l'azienda di Cupertino per il futuro del software di iPhone. Oggi, per esempio, è trapelato in rete un interessante video concept di iOS 16.

Il video è visibile in calce a questa notizia e su YouTube, ed è stato pubblicato dal concept artist Nicholas Ghigo. Ghigo sembra aver preso ispirazione sia dalla wishlist di tutti gli utenti Apple, implementando feature molto desiderate dai fan della Mela, sia dalle recenti indiscrezioni sui cambiamenti di iOS 16, che secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman saranno "significativi".

Tra le feature più interessanti troviamo la presenza della tecnologia always-on per il display, che viene già utilizzata da compagnie rivali come OnePlus e Samsung: nel concept, infatti, l'iPhone mostra le notifiche e alcune informazioni aggiuntive senza dover essere acceso dall'utente, garantendo sia una maggiore praticità d'uso che il risparmio energetico dello smartphone.

Prelevata dai leak di Mark Gurman è invece la scelta di modificare le icone, le notifiche e le app preinstallate nel sistema operativo, come Note e Orologio, con quest'ultimo che offre, nel concept, la possibilità di impostare più timer e cronometri al contempo. Lo stesso Gurman, d'altro canto, aveva spiegato che iOS 16 arriverà con delle "App di Apple rinfrescate", anche se non è ancora chiaro a quali applicazioni ed a quali nuove funzioni si riferisse il giornalista.

Tra le altre novità previste da Ghigo troviamo poi la presenza di App Library direttamente nel dock, con una scelta di design che ricorda un po' Android, e lo switcher tra le app rinnovato e più intuitivo, insieme ad una barra dei controlli per volume, Wi-Fi, Bluetooth e luminosità dal design più intuitivo e user-friendly. Non resta dunque da sperare che il concept video si avvicini quanto più possibile alle reali novità che Apple deciderà di implementare sul suo software.