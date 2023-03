Come sarà iOS 17? Ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni

Con l'annuncio della WWDC 2023, è ufficialmente iniziata la marcia d'avvicinamento verso la presentazione dei nuovi sistemi operativi del colosso di Cupertino, tra cui spicca il nuovo iOS 17 che dovrebbe arrivare sugli iPhone il prossimo autunno.

Nelle scorse ore è trapelata anche la lista degli iPhone compatibili con iOS 17:

iPhone SE (seconda generazione)

iPhone XR

iPhone Xs Max

iPhone Xs

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

Le indiscrezioni riportate da Mark Gurman di Bloomberg hanno anche dipinto un iOS 17 differente rispetto a quanto ipotizzato in precedenza. A quanto pare il nuovo OS non dovrebbe soffermarsi esclusivamente sul miglioramento delle funzioni annunciate lo scorso anno con iOS 16, ma potrebbe portare alcune novità significative.

Si parla infatti di alcune nuove funzionalità "piacevoli", che andranno a soddisfare le richieste di molti utenti avanzate negli scorsi anni ma su cui non si sa molto. Il progetto internamente sarebbe noto come "Dawn", ed ovviamente ancora non sono emerse informazioni ufficiali.

Apple dovrebbe presentare iOS 17, insieme a watchOS 10, tvOS 17, macOS 14 ed xrOS, il prossimo 5 Giugno 2023 in occasione della conferenza d'apertura della WWDC.