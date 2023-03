Come sarà iPadOS 17? Un concept prova a immaginarlo

Mentre continuano ad emergere le prime indiscrezioni su iOS 17, è tempo di pensare anche ad iPadOS 17 che dovrebbe arrivare il prossimo autunno sui tablet della compagnia americana.

Sulla scia di quanto dovrebbe fare iOS 17, anche la controparte per iPad non dovrebbe portare con se grosse novità: in molti sono concordi sul fatto che saremo di fronte ad aggiornamenti che andranno a migliorare quanto fatto negli scorsi anni.

Secondo un concept è lecito quindi attendersi uno Stage Manager migliorato, dopo che la prima release (attualmente disponibile) ha provocato non pochi grattacapi e confusioni agli utenti. Apple potrebbe quindi portare un nuovo layout, o anche nuove funzionalità e nuove opzioni di personalizzazione per le modalità Focus.

A livello estetico, in molti hanno chiesto ad Apple a più riprese una maggiore attenzione sulla Lock Screen, rea di essere stata un pò "trascurata" negli ultimi anni. Che siano in arrivo anche su tablet i widget di iOS e nuove opzioni di personalizzazione?

Apple potrebbe continuare anche la sua opera di avvicinamento a macOS, che quest'anno potrebbe passare per l'introduzione di una soluzione simil-desktop al poto della Homescreen. Alcuni utenti preferirebbero la possibilità di aggiungere file e cartelle alla schermata iniziale, ma dai leak ancora non sono emerse indicazioni di questo tipo.

Chiaramente siamo nel campo delle ipotesi, e la situazione reale potrebbe essere differente.