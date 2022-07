Come sarà iPhone 14? Alcune cover trapelate in rete ci danno un'idea

Il 2022 potrebbe essere davvero un anno rivoluzionario per iPhone. Solo qualche giorno fa, infatti, abbiamo scoperto che Apple potrebbe alzare il prezzo di iPhone 14, mentre oggi una nuova immagine ci conferma di nuovo l'esistenza di iPhone 14 Plus e alcuni del design di iPhone 14 Pro Max.

L'immagine, che trovate riportata in calce a questa notizia, proviene dall'account Twitter di DuanRui, che afferma di averla reperita dal social network cinese Weibo. La fotografia mostra delle cover protettive per iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro Max, dandoci un'idea più precisa sulle loro dimensioni e sul loro design.

Nello specifico, pare che iPhone 14 e 14 Pro avranno le stesse dimensioni, con un display da 6,1", mentre iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro Max avranno uno schermo decisamente più generoso, pari a 6,7". Vale anche la pena di notare che le immagini sono molto simili ai modelli dummy di iPhone 14 comparsi sul web negli scorsi mesi, il che contribuisce a renderle affidabili.

Ad ogni modo, mentre iPhone 14 e 14 Pro saranno identici praticamente in tutto e per tutto, almeno in termini dimensionali, tra iPhone 14 Plus e 14 Pro Max potrebbero esserci dei cambiamenti, benché minuti, relativi all'alloggiamento per la fotocamera. Sempre DuanRui, infatti, ha postato un confronto tra le fotocamere dei due smartphone, che mostra che quella di iPhone 14 Pro Max sarà leggermente più larga di quella del modello Plus.

Con ogni probabilità, ciò indica che iPhone 14 Pro Max avrà un hardware esclusivo dedicato alla fotocamera, che farà il suo debutto sugli altri modelli della serie solo dal prossimo anno. Infine, vi ricordiamo che diversi altri leaker hanno spiegato che iPhone 14 Pro e Pro Max avranno delle fotocamere più sporgenti di iPhone 14 e 14 Plus a causa dei nuovi obiettivi da 48 MP che i due smartphone top di gamma dovrebbero integrare sotto la scocca.