Come sarà iPhone 14? Questo sito web vi permette di creare lo smartphone dei sogni

L'attesa per iPhone 14 è ormai incontenibile: fortunatamente ci sarà ancora poco da aspettare, visto che la presentazione di iPhone 14 sarà anticipata di qualche giorno rispetto al solito. Mentre aspettate di mettere le mani sul nuovo Melafonino, però, potete creare l'iPhone dei vostri sogni usando un apposito sito web.

Il portale "Design the Next iPhone" è stato creato dallo sviluppatore Neal Agrawal e, come spiega il nome, vi permette di creare la nuova generazione di iPhone a partire da (quasi) zero. Su una "tela bianca" composta da uno schermo piatto identico a quello di iPhone 13, infatti, potrete inserire la fotocamera che preferite, il notch (o il punch-hole), la porta Lightning di ricarica oppure il connettore USB-C.

Non solo: starà infatti a voi scegliere se inserire il logo della Mela Morsicata o quello di Android, oppure ancora un'icona a forma di pera. Potrete decidere se il vostro iPhone avrà un jack audio, un'antenna, una porta HDMI e uno o più pulsanti di accensione o per il volume. Addirittura, potrete scegliere di dotare lo smartphone del pulsante Home fisico, oppure della pulsantiera presente sui vecchi iPod.

Per i più creativi, poi, ci sarà la possibilità di montare sull'iPhone un volante (perfetto per i giochi di guida) o delle eliche. Una volta realizzato lo smartphone dei vostri sogni potrete cliccare su "Present" e assistere ad un breve discorso di Tim Cook che mostra la nuova "rivoluzione" prodotta in quel di Cupertino.

Infine, il sito web vi permetterà di scoprire il prezzo del vostro iPhone, verificando quanto spendereste per acquistare un device come quello dei vostri sogni. Insomma, un tool veramente completo, che permette persino di cambiare i colori di ogni parte dello smartphone per creare una vera e propria esperienza personalizzata. Ora tocca a voi: fateci vedere le vostre migliori creazioni nei commenti!