Come potrebbe essere un iPhone pieghevole? Un concept lo immagina

Il mondo degli smartphone pieghevoli si sta facendo sempre più interessante. In questo contesto, non sono in pochi ad attendere il possibile approdo di Apple in questo settore. Ma come sarebbe un iPhone pieghevole? Un concept ha provato a immaginarlo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da 9to5Mac, il designer Antonio De Rosa ha pubblicato online un interessante concept relativo a un fantomatico "iPhone Air", ovvero a come Apple potrebbe immaginare un prodotto di questo tipo. Nelle immagini che potete trovare sul portale di ADR Studio, nonché che potete vedere a corredo della notizia, si nota una piega "verticale", che riporta alla mente la serie Samsung Galaxy Z Flip.

L'aspetto più interessante è però il look che il dispositivo assume una volta chiuso, dato che in alto sul retro c'è uno schermo secondario. Non si tratta però di un display circolare in stile Huawei P50 Pocket, bensì di una sorta di "Apple Watch" integrato nella scocca dello smartphone. Per intenderci, la cosa più simile che ci viene in mente è lo schermo secondario di Xiaomi Mi 11 Ultra. Infatti, quest'ultimo dispositivo, che non è però un pieghevole, presenta un pannello che ricorda molto da vicino quello della smartband Mi Band 5.

Insomma, il designer che ha creato il concept ha unito diverse idee interessanti, che potrebbero effettivamente delineare un quadro niente male. Per il resto, certo, per il momento si tratta solamente di un'idea e chiaramente non si fa riferimento a nulla di ufficiale, ma è sicuramente intrigante immaginare sin da ora quale potrebbe essere il design di un eventuale iPhone pieghevole.