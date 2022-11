Come sarebbe un iPhone pieghevole? Un fan ne ha costruito uno

Mentre si discute in merito al funzionamento dell'App Store, sul Web si sta facendo notare una creazione di un fan. Infatti, tentando di comprendere quale potrebbe essere il futuro in casa Apple, quest'ultimo ha realizzato un iPhone pieghevole funzionante.

Più precisamente, come riportato da 9to5Mac e MacRumors, nella giornata del 7 novembre 2022 un fan cinese della società di Cupertino ha pubblicato su YouTube un video in cui mostra la realizzazione e il funzionamento del "suo dispositivo". Chiaramente si tratta solamente di una creazione di un appassionato, ma il prodotto "immaginario" non sta certamente passando inosservato.

Non sono infatti in pochi ad attendere l'eventuale arrivo di Apple in questo mercato, anche in seguito alla frecciatina lanciata da Samsung relativamente alla mancanza di un iPhone pieghevole. Ma di cosa si tratta realmente in questo caso? Ebbene, l'idea del fan è stata quella di unire componenti di un iPhone e di un Motorola Razr per realizzare ciò che si vede nel video.

Chissà se Apple realizzerà realmente in futuro uno smartphone con piega in verticale. Ricordiamo che circolano ormai da molto tempo rumor in merito al possibile futuro lancio di un iPhone pieghevole: le ultime indiscrezioni fanno riferimento al lancio di un primo prodotto pieghevole nel 2024, ma non sembra che si tratti di un iPhone. Infatti, Apple potrebbe partire da un iPad pieghevole. Staremo a vedere.