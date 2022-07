Come iscrivere il proprio numero di cellulare al Registro delle Opposizioni?

Come abbiamo avuto modo di spiegare, è attivo da oggi il nuovo registro delle opposizioni per cellulari, che mira a dare una sferzata importante al fenomeno del telemarketing aggressivo. Ma come si fa per inserire il proprio numero all’elenco che gli operatori saranno obbligati a consultare prima di ogni campagna pubblicitaria?

Il primo sistema è ovviamente rappresentato dal sito web ufficiale del Registro delle Opposizioni, dov’è presente un apposito modulo che permette in indicare tutti i dati del numero a cui non si vuole essere chiamati.

Alternativamente, si può registrare il proprio numero telefonando numero verde 800 957 766 per le utenze fisse e allo 06 42986411 per i cellulari. E’ stato però messo a disposizione anche un indirizzo email ad hoc, consultabile direttamente dal sito web ufficiale), a cui si può inviare una mail per inserire il numero.

Il MISE comunque evidenzia che “restano invece valide le iscrizioni inserite precedentemente al nuovo RPO, con la facoltà per l’utente di annullare i consensi attraverso il rinnovo dell’iscrizione”.

Tuttavia, come evidenziato da un articolo pubblicato dall’ANSA, il rischio flop per il Registro delle Opposizioni è dietro l’angolo in quanto la normativa prevede che la misura sia efficace solo per i call center ubicati in Italia e non all’estero.