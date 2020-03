Come iscriversi a Disney+, ottenere 7 giorni gratis e disabilitare il rinnovo automatico

Ci siamo. E' disponibile da oggi in Italia Disney+. La piattaforma di streaming del gigante dell'intrattenimento può già essere sottoscritto attraverso il sito web ufficiale, ed è possibile accedere anche a sette giorni di prova gratuiti.

Come ottenere sette giorni gratis di Disney+

Collegatevi al sito ufficiale; Cliccate sul tasto "prova gratis per 7 giorni"; Inserite il vostro indirizzo email e scegliete una password; A questo punto cliccate su "completa abbonamento"

Verrete reindirizzati ad una pagina in cui bisognerà inserire i dati di pagamento ed il tipo di abbonamento che intendete sottoscrivere al termine dei sette giorni di prova. Infatti, il sistema prevede il rinnovo automatico con conseguente addebito al termine del periodo promozionale.

Una volta effettuate le vostre scelte, basta semplicemente cliccare sul tasto "completa" ed il gioco è fatto.

Come disabilitare il rinnovo automatico su Disney+

Come accade per le altre piattaforme simili, è anche possibile disabilitare il rinnovo automatico di Disney+. Una volta effettuato il login, basta seguire questa procedura:

Cliccate sull'icona in alto a destra; Spostatevi nel pannello "account" Dalla pagina che vi esce fare click su "dati di fatturazione" Da qui, sotto ad "Abbonamento Disney+" selezionare "disdici abbonamento".

In questo modo sarete comunque in grado di accedere all'intero catalogo di Disney+, ma solo fino alla scadenza del periodo promozionale o dell'abbonamento pagato. Se ad esempio avete attivato oggi i sette giorni gratuiti, sarete in grado di vedere Disney+ fino a 31 Marzo, dopo di che non sarà più possibile.