Come iscriversi al registro delle opposizioni con il cellulare?

Come abbiamo avuto modo di raccontare, il Consiglio dei Ministri ha formalmente approvato il nuovo Registro delle Opposizioni per cellulari, che permetterà agli utenti di inserire nella lista dei numeri di telefono che non vogliono ricevere chiamate promozionali anche i cellulari. Ma come funzionerà?

Partiamo col dire che il nuovo Registro delle Opposizioni entrerà in vigore entro 120 giorni dalla pubblicazione del Decreto in Gazzetta Ufficiale, cosa che al momento della scrittura di questo approfondimento ancora non è avvenuta.

Non dovrebbe però cambiare la procedura d'inserimento del proprio numero di telefono, che andiamo ora ad esporre e che, ricordiamo ancora una volta, restituisce ad oggi 24 Gennaio 2022 un messaggio d'errore se si inserisce il numero di cellulare, in quanto il Registro è attualmente attivo solo per i numeri di telefonia fissa.

Le modalità d'iscrizione sono diverse, ma è innegabile che la più immediata sia rappresentato dall'iscrizione via web.

Si può accedere al modulo d'iscrizione direttamente attraverso questo indirizzo: il sistema chiederà tutti i dati personali dell'intestatario della linea fissa (ed in futuro anche mobile). cognome o ragione sociale, nome, codice fiscale o partita IVA, data di nascita, comune di nascita, provincia di nascita ed indirizzo email. E' possibile anche scegliere la tipologia di opposizione: solo alla pubblicità cartacea, solo per quella telefonica, o per entrambe.