Come iscriversi al Registro delle Opposizioni? Ecco i quattro sistemi

In attesa del Registro delle Opposizioni per i cellulari, continuiamo a parlare del sistema attualmente vigente ed attivo che consente di proteggersi dal telemarketing. Ma come si fa per iscriversi?

I sistemi messi in campo dal Ministero, per inserire il proprio numero di rete fissa al Registro delle Opposizioni, sono quattro.

Via web, è necessario che l'intestatario della linea si colleghi a questa pagina, inserendo tutti i dati collegati e richiesti.

Tramite telefono, invece, si può chiamare il numero verde 800 265 265, ovviamente dalla linea interessata e seguire la voce guida. E' disponibile anche un servizio d'assistenza dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.

Tramite raccomandata, invece, è necessario comunicare i dati personali mediante il modulo disponibile a questo indirizzo da spedire insieme ad una copia di un documento di riconoscimento in corso di validità all'indirizzo "“GESTORE DEL REGISTRO PUBBLICO DELLE OPPOSIZIONI – ABBONATI” - UFFICIO ROMA NOMENTANO - CASELLA POSTALE 7211 - 00162 ROMA RM tramite raccomandata.

E' disponibile anche il sistema via email. In questo caso è necessario compilare questo modulo da inviare all'indirizzo di posta elettronica iscrizione@registrodelleopposizioni.it.



Ovviamente, l'iscrizione non comporterà l'azzeramento totale delle chiamate pubblicitarie ed immediato. Sono necessari alcuni giorni per apportare le modifiche agli elenchi pubblici.