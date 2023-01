Come iscriversi a Telegram Premium? Costo e vantaggi dell'abbonamento

Nel mese di giugno 2022, dopo diverse settimane di rumor riguardanti il lancio di una versione a pagamento di Telegram, finalmente è arrivato Telegram Premium. Questo piano è davvero utile per coloro che utilizzano la piattaforma di messaggistica, ma come si fa ad abbonarsi e che vantaggi porta l’iscrizione?

Il processo di iscrizione è davvero semplice: una volta aperta l’applicazione di Telegram su smartphone bisogna premere sul pulsante del menu ad hamburger (quello a tre linee) collocato in alto a sinistra, per poi recarsi sulla scheda Impostazioni. Sulla nuova schermata si deve scendere leggermente fino a scoprire la piccola barra “Telegram Premium” con l’icona a stella colorata. Premendola si accede a un’altra pagina dove, in fondo, si trova il pulsante di iscrizione per 5,99 euro al mese.

Il resto della schermata mostra invece tutti i vantaggi che porta con sé Telegram Premium: ad esempio, gli utenti che si iscrivono possono accedere a emoji animate, una maggiore velocità di download di contenuti multimediali e documenti, un aumento della dimensione massima dei file uploadati a 4 GB, la trascrizione di qualsiasi messaggio vocale a testo e molte altre novità.

Per iscriversi è necessario procedere con il pagamento tramite Google Play, semplicemente associando una carta di credito o di debito, usando il saldo di Google Play, PayPal o Paysafecard.

Nel frattempo, il servizio concorrente WhatsApp sta lavorando per rendere più rapido il blocco di numeri sconosciuti.