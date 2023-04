Come lavorare in sicurezza da remoto? Come usare il Wi-Fi pubblico

Dopo aver dato un'occhiata alle password più vulnerabili alle IA, torniamo a parlare di sicurezza per affrontare un argomento piuttosto spinoso per chi si muove parecchio per studio o per lavoro e che tende a utilizzare il WiFi libero o pubblico, fornito dalla PA o dalle attività commerciali.

Connettersi da una rete ad accesso pubblico può comportare rischi per la propria privacy e per i propri dispositivi, ragion per cui proteggersi potrebbe essere cruciale in tali situazioni.

Il primo suggerimento è quello di controllare sempre il livello di sicurezza dei siti web che visitiamo e che utilizzino l'"https" all'inizio dell'indirizzo. Per controllare che il sito sia sicuro, basta cliccare sul lucchetto nella barra degli indirizzi per scoprire tutti i dettagli sulla riservatezza dei dati del proprio dispositivo rispetto a quello specifico portale.

Un altro consiglio è, banalmente, quello di connettervi solo a reti di cui vi fidate, meglio ancora se utilizza un protocollo di sicurezza molto stringente. Catene come McDonalds tendono a offrire servizi particolarmente sicuri, mentre piccole attività con reti private potrebbero presentare qualche vulnerabilità.

Ultimo suggerimento, ma non per importanza, riguarda l'utilizzo di una VPN (qui il nostro più recente approfondimento su NordVPN), che permette di rendere ancora più sicura e privata la nostra connessione, particolarmente utile per chi è costretto a compiere operazioni sensibili sotto reti WiFi pubbliche, per esempio home banking o dati di lavoro delicati.