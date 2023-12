Come sta la Legge di Moore? Anche il CEO di Intel cede: "sta rallentando"

Nella stessa intervista in cui ha definito il successo di NVIDIA un "colpo di fortuna", il CEO di Intel Pat Gelsinger è tornato a parlare della Legge di Moore: Gelsinger, infatti, è uno dei più grandi sostenitori della legge e della sua validità, ma ha ammesso che essa sta ormai rallentando.

Per chi non lo sapesse, la Legge di Moore - che prende il nome dal cofondatore di Intel Gordon Moore - dice che il numero di transistor in un chip raddoppia a cadenza regolare. Secondo Moore, il lasso di tempo necessario per un raddoppio di tale numero dovrebbe essere di circa due anni. Da diverso tempo, però, gli esperti si chiedono se la Legge di Moore sia ancora realtà o meno.

Pur sostenendo che la Legge di Moore sia ancora valida, durante una conferenza al Massachusetts Institute of Technology (MIT), che potete vedere in cima a questa notizia o su YouTube, Pat Gelsinger ha confermato che essa sta rallentando. In particolare, oggi come oggi un raddoppio dei transistor avverrebbe ogni tre anni, anziché ogni due, come previsto da Gordon Moore.

Il raddoppio del numero di transistor in un chip avviene grazie a due fattori: il primo è la capacità delle aziende di creare chip e die via via più grandi; il secondo è l'aumento della densità dei transistor in ogni chip. Negli ultimi anni, però, l'aumento di densità dei transistor nei chip - complice una marcata riduzione delle dimensioni dei nodi produttivi - è stato più lento del previsto, portando alcuni, tra cui il CEO di NVIDIA Jensen Huang, a dichiarare che la Legge di Moore sarebbe "morta", cioè non sarebbe più valida.

Al contrario, Pat Gelsinger sostiene che la Legge di Moore sia "viva" e goda, tutto sommato, di buona salute. Secondo il CEO di Intel, infatti, una strategia di chipmaking avanzata permetterebbe degli sviluppi del tutto simili a quelli stabiliti negli anni Settanta da Gordon Moore. Non è dunque un caso che proprio il Team Blu stia implementando una strategia nota come "Moore's Law 2.0", che dovrebbe culminare nel 2031 con il sorpasso della Legge di Moore in termini di numero di transistor per chip. Le ultime dichiarazioni di Gelsinger, però, lasciano intendere che anche la stessa Intel stia riconsiderando i propri piani ottimisti.