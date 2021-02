Come leggere la CIE con smartphone? La procedura su iPhone ed Android

La Carta d'Identità Elettronica ha introdotto una serie di novità per i cittadini italiani ed ha dato il via a quel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione che da anni veniva richiesto. Il documento, infatti, permette anche di effettuare il login in una serie di servizi anche tramite smartphone.

Per completare l'identificazione tramite smartphone, però, è necessario scaricare l'applicazione CIEID disponibile gratuitamente sul Google Play Store di Android e l'App Store di iOS.

L'applicazione è compatibile esclusivamente con gli iPhone e gli smartphone Android dotati dell'NFC e con sistema operativo Android 6.0 o superiore o iOS 13 o superiore. Se quindi siete in possesso di uno smartphone lanciato sul mercato negli ultimi cinque anni, quindi, non dovreste avere problemi.

CIEID permette sostanzialmente di "inserire" la propria Carta d'Identità nello smartphone, che successivamente farà da identificatore. Dopo aver effettuato il download è necessario procedere con la configurazione, che scaturisce nell'inserimento del PIN di otto cifre della CIE (qui vi spieghiamo dove trovarlo).

Successivamente, quando si effettua il login in un servizio della PA attraverso il tasto "Entra con CIE", basterà semplicemente avvicinare il documento fisico alla parte posteriore dello smartphone che, come avviene con i pagamenti contactless effettuati in modalità contactless, non farà altro che leggere il chip NFC.