Come liberare lo spazio occupato da WhatsApp su Android?

Se disponete di uno smartphone Android datato, lo sapete bene: può capitare spesso di trovarsi "a corto" di spazio per quel che riguarda la memoria interna. A volte nemmeno disinstallare svariate applicazioni che non si usano più risolve il problema: bisogna concentrarsi su WhatsApp.

La popolare applicazione di messaggistica istantanea, di proprietà di Facebook, è infatti spesso la causa di quel fatidico messaggio che non vi consente di scaricare altre applicazioni o svolgere le più comuni attività. Il motivo è da ricercarsi nel fatto che, di default, salva nella memoria interna foto, video e quant'altro di tutte le chat.

Capite bene, dunque, che bastano pochi gruppi particolarmente attivi per ritrovarsi senza spazio a disposizione. Questo ormai non avviene più con gli smartphone recenti, dato che un po' tutti arrivano a 64GB o 128GB di storage, ma coloro che usano ancora dispositivi con 32GB, 16GB o meno memoria interna conoscono bene il problema.

In questo contesto, non sono pochi gli utenti che sono soliti aprire un gestore dei file e cancellare semplicemente mediante quest'ultimo video e immagini. Questo metodo può sicuramente tornare utile, ma poi, inevitabilmente, il problema si ripresenterà. Per questo motivo, consigliamo un semplice approccio alternativo.

Basta, infatti, aprire l'app di WhatsApp, premere sull'icona dei tre puntini, presente in alto a destra, selezionare l'opzione "Impostazioni", premere sul riquadro "Spazio e dati" e fare tap su "Gestisci spazio". Qui troverete un resoconto dei media salvati all'interno della memoria del vostro dispositivo.

L'applicazione mostra una "classifica" per chat, elencando quali sono quelle in cui sono presenti più foto, video, documenti e quant'altro. Inoltre, in alto vengono messi in evidenza i file che pesano più di 5MB, che in genere consentono di risparmiare parecchia memoria. In ogni caso, basta premere sulla chat o sull'elemento che si vuole controllare e scegliere quali file eliminare, in modo da sistemare tutto come si deve, ordinatamente.

Per il resto, se non vi interessa che il dispositivo scarichi da solo in automatico i media, vi basta, partendo dal menu principale di WhatsApp, premere sull'icona dei tre puntini, presente in alto a destra, fare tap sull'opzione "Impostazioni", selezionare la voce "Spazio e dati" e cambiare le impostazioni "Quando utilizzi la rete mobile" e "Quando connesso tramite Wi-Fi", presenti sotto alla voce "Download automatico media".

Potete scegliere di far scaricare automaticamente al dispositivo solamente determinati elementi, ad esempio foto o audio, oppure non effettuare il download di nulla (poi dovrete essere voi a scaricare i file manualmente). Insomma, adesso sapete come sistemare una volta per tutte questo "inconveniente".