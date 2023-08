Come liberarsi delle mail indesiderate? Si può fare rapidamente

Le caselle di posta elettronica sono sempre più colme di spam e mail indesiderate che non leggerete mai. La presenza di tali messaggi può risultare noiosa ed al contempo fastidiosa in quanto potrebbero far perdere mail importanti, come risolvere quindi?

Se ricevete newsletter a cui non vi siete mai iscritti, il metodo più semplice è rappresentato dall’annullamento dell’iscrizione. Solitamente, in calce alla mail è presente un link che se cliccato consente proprio di disattivare l’iscrizione.

Se invece stiamo parlando di mail spam, il sistema migliore è contrassegnarle come tali e bloccare i mittenti indesiderati. La maggior parte dei provider di posta elettronica offrono sistemi in grado di filtrare in automatico la posta indesiderata per evitare che venga visualizzata nella cartella “posta in arrivo”.

Se però la situazione è diventata incontrollabile, il consiglio è di separare la vostra casella di posta principale e personale dalle newsletter. L’utilizzo di un indirizzo personale, da dare solo alle persone fidate o ai colleghi di lavoro, evita che la propria mail finisca in possibili data leak e quindi a disposizione di malviventi che potrebbero utilizzarlo per inviare mail di phishing o spam. Il tool Have I Been Pwned serve proprio a questo, ovvero scoprire se la vostra mail è finita in un data breach.