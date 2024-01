Come limitare l'accesso alle Foto su iOS 17? Bastano pochi tap

Apple guarda sempre più alla privacy con i propri sistemi operativi, ed anche con iOS 17 disponibile dallo scorso autunno ha apportato degli importanti miglioramenti da questo fronte. In particolare, è stata introdotta un’opzione che consente di limitare l’accesso da parte delle applicazioni all’album fotografico.

Questa procedura si può completare in pochi passaggi. Innanzitutto, dopo l’installazione di iOS 17 le applicazioni che richiedono l’accesso alle Foto mostreranno un popup che permetterà di scegliere tra Accesso limitato, Consenti accesso completo o non consentire l’accesso alle fotografie.

Se volete invece limitare l’accesso al rullino fotografico in un secondo momento la procedura è semplice: vi basta aprire l’applicazione Impostazioni, quindi scorrere verso il basso fin quando non trovate l’applicazione a cui volete limitare l’accesso alle Foto, e quindi dal pannello che si aprirà selezionate “Foto” e scegliete tra “Nessuno” o “Accesso limitato”. Noterete che quando aprite l’app in questione e provate a scegliere una foto del rullino, non vi comparirà nulla.

Sempre a proposito di Foto, nella giornata di ieri abbiamo spiegato come mettere un album fotografico nella schermata di blocco di iPhone.