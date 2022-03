Come limitare il consumo di GB su Android? Le soluzioni

Dopo aver visto quali app Android disinstallare subito per evitare di perdere risparmi sul conto corrente, torniamo a parlare di Android, ma questa volta in merito al consumo dei dati mobili. Come risparmiare qualche Giga?

Le funzionalità di risparmio dati già presenti sugli smartphone Android sono tre:

Limite dati

Risparmio dati

Limite utilizzo dati per app

La prima opzione ci consente di scoprire quando siamo vicini all'esaurimento del nostro pacchetto mensile, in modo da correre ai ripari impostando delle abitudini personali più conservative. Per farlo, occorre andare nelle Impostazioni, poi Reti e internet (o Wi-Fi e reti) e successivamente su Internet, oppure Utilizzo dati. Nel caso in cui non lo troviate, può essere utile cercare la parola "limite" tra le impostazioni.

A questo punto potrete impostare la soglia dopo la quale essere avvisati dal sistema di essere vicini all'esaurimento dei propri dati mobili e il gioco è fatto.

Per impostare il risparmio dei dati, invece, questa modalità è spesso presente nel menu SIM, ma come al solito suggeriamo di trovarla mediante ricerca. Una volta attivato, in automatico verrà impostato a livello di sistema, ma su alcuni smartphone è possibile anche impostare eccezioni per singola app.

A questo proposito, esiste anche il limite utilizzo dati per app, che al contrario permette di scegliere una ad una le applicazioni per le quali limitare l'utilizzo dei dati. Per farlo, è possibile accedere al consumo nel menu Wi-Fi e reti e successivamente scegliere l'app da limitare sotto al grafico relativo all'utilizzo dei dati mobili.



Se la vostra preoccupazione riguarda l'autonomia, invece, ecco 5 trucchi per risparmiare batteria su Android.