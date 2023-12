Come limitare l'uso di Facebook? L'opzione che non avete visto

Solo a ottobre 2023 abbiamo affrontato il tema del tempo trascorso su Instagram e Facebook, in aumento anche per merito degli algoritmi di Meta. Per molte persone, però, questo rappresenta un problema difficile da contrastare. Come ridurne l'uso, quindi?

Forse non lo sapete, ma ci sono alcuni strumenti messi a disposizione proprio da Meta. Nel supporto ufficiale di Facebook, infatti, si parla anche di come gestire il tempo passato all'interno della piattaforma social.

Per esempio, dal proprio smartphone, è possibile visualizzare il tempo trascorso su Facebook. Dall'icona a tre linee orizzontali scegliete Impostazioni e Privacy. A questo punto, aguzzate la vista fino a trovare Tempo trascorso su Facebook. A questo punto, avrete visione del tempo medio giornaliero dedicato all'app Facebook sul vostro smartphone oltre a un grafico sull'utilizzo negli ultimi sette giorni.

Oltre a ciò, c'è anche un utile strumento che può aiutarci ad avere una certa consapevolezza sul tempo passato su Facebook. Come? Avvisandoci dopo un tot di ore di utilizzo.

Per farlo, andate sempre sulle Impostazioni e Privacy, alla voce Tempo trascorso su Facebook.

A questo punto, andate su Imposta un promemoria orario giornaliero e scegliete il numero di ore dopo le quali l'app dovrà avvisarvi. Impostate il timer e il gioco è fatto. A questo punto potrete tornare a usare l'app: se trascorrerete più tempo di quanto vorreste, sarà Facebook a dirvelo!