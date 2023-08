Come limitare il volume delle cuffie su iPhone? Bastano pochi tap

Vi abbiamo già spiegato come modificare l'Orologio su iPhone in modo da vedere anche i secondi, oltre a ore e minuti, ma il nostro viaggio tra le feature di iOS non è certo completo. Al contrario, in molti potrebbero non sapere che è possibile impostare un limite al volume massimo delle cuffie collegate all'iPhone per proteggere l'udito.

Questa guida può essere utilizzata su iPhone, iPad e Mac, poiché funziona allo stesso modo su tutti i dispositivi della Mela Morsicata. Ovviamente, è bene ricordare che le impostazioni per l'audio del telefono e delle cuffie valgono per il singolo smartphone, tablet o PC, e non vengono in alcun modo "salvate" sulle cuffie: in altre parole, se tenete particolarmente alla salute del vostro udito e usate le vostre AirPods su più dispositivi, fate attenzione a impostare il limite di volume su ciascuno di essi.

Per eseguire la procedura, aprite le Impostazioni dell'iPhone e scendete fino a "Suoni e Feedback Aptico". In cima a questo sotto-menù (che si chiama solo "Suoni" su iPad e Mac) troverete la sezione "Audio cuffie", che comprende due impostazioni: "Audio spaziale personalizzato", che non è importante ai fini di questa guida, e "Salute dell'udito". Cliccate su quest'ultima.

In questo ulteriore sott-menù, troverete il toggle "Riduci audio suoni intensi". Se non è già attivo, attivatelo. Al di sotto di quest'ultimo apparirà una barra per il volume massimo della riproduzione di musica, audio e video tramite le cuffie collegate al vostro iPhone, iPad o Mac. Qui potrete selezionare un volume massimo compreso tra 75 e 100 decibel, con variazioni di cinque decibel in cinque decibel.

Selezionate il numero di decibel più basso possibile per i vostri gusti. Non scendete automaticamente a 75 decibel per timore di rovinare il vostro udito: in molti casi una riduzione a 80, 85 o 90 decibel non è un problema, mentre la cosa migliore da fare è sperimentare con le varie limitazioni, scegliendo quella che fa combaciare meglio i vostri gusti in termini di riproduzione musicale con la salute delle vostre orecchie. Intanto, perché non date un'occhiata alle tre novità in arrivo su AirPods Pro 2 nel corso di quest'anno?