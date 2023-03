Come fanno le lucertole a rigenerare la propria coda? (Ora rigenerano anche nervi e ossa)

Le lucertole sono spesso oggetto di studio da parte degli scienziati, a causa delle loro capacità rigenerative; caratteristica che accosta questo tipo di rettili a noi esseri umani, capaci di rigenerare un’appendice perduta. Certo, ricreare da zero una coda è tutt’altra storia, ma non è davvero come sembra.

Infatti, se una lucertola perde accidentalmente la coda, il suo organismo mette in moto le famose cellule staminali con l’obiettivo di ricreare l’estremità mozzata; tuttavia, la struttura sostitutiva è un tubo cartilagineo imperfetto, privo di colonna vertebrale e nervi. Grazie agli studi condotti dall’University of Southern California, oggi sappiamo come funzionano esattamente le cellule staminali in questi rettili e come aiutarli affinché rigenerino code migliori.

“Questo è uno dei pochi casi in cui la rigenerazione di un'appendice è stata notevolmente migliorata attraverso la terapia basata sulle cellule staminali in qualsiasi rettile, uccello o mammifero, e informa gli sforzi per migliorare la guarigione delle ferite negli esseri umani”, ha affermato l'autore corrispondente dello studio Thomas Lozito, assistente professore di chirurgia ortopedica e biologia delle cellule staminali e medicina rigenerativa presso la Keck School of Medicine della USC.

Il modello formato da un tessuto scheletrico e nervoso sul lato superiore (o dorsale) e da un tessuto cartilagineo sul lato inferiore (o ventrale) alla base di queste code migliorate si chiama “sistema dorsoventrale”.

“Le lucertole esistono da più di 250 milioni di anni, e in tutto quel tempo nessuna lucertola ha mai rigenerato una coda con uno schema dorsoventrale, fino ad ora”, ha detto Lozito. “Il mio laboratorio ha creato le prime code di lucertola rigenerate con scheletri modellati”.

Il lavoro è stato reso possibile dalla sovvenzione R01GM115444 del National Institute of General Medical Sciences, uno dei National Institutes of Health.