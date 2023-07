Come fa il luminol a rilevare vecchie chiazze di sangue?

Se siete amanti di film o serie TV dove gli omicidi sono l'argomento principale, vi sarà capitato di vedere come gli agenti della scientifica utilizzassero il luminol nelle scene del crimine, per cercare tracce di sangue.

Il luminol è sempre stato un grandissimo alleato per il reparto della scientifica, capace di mettere in risalto schizzi di sangue utili a fare chiarezza su quanto accaduto, a dare molte più informazioni e indizi agli agenti.

Probabilmente, molti di voi si sono chiesti come faccia questa sostanza a rilevare chiazze di sangue più o meno recenti, specialmente se queste sono state pulite attentamente e la risposta è molto più semplice di quanto si pensi.

Il luminol è una sostanza chimica che, solitamente, si trova sottoforma di polvere. Questa, poi, deve essere mischiata ad un liquido contenente sostanze chimiche specifiche come, per esempio, perossido di idrogeno e idrossido e deve essere miscelata all'interno di un apposito contenitore a spray.

Sulla scena del crimine, spruzzare questo composto risulta essere essenziale. Infatti, il ferro contenuto nel sangue, a contatto con questa soluzione, reagisce e produce quel bagliore blu-verde che tutti conosciamo.

Questa reazione è chiamata chemiluminescenza e la durata ha un tempo limitato. In condizioni di oscurità è possibile fotografare questa reazione ma bisogna essere svelti, in quanto il bagliore è visibile solo per 30 secondi.

Tuttavia, il luminol non è imbattibile e può trarre facilmente in inganno in quanto può reagire anche con altre sostanze come candeggina domestica, metalli e perossidasi vegetali. Se nel passato fosse esistito il luminol, avrebbe sicuramente potuto dare delle risposte chiare a tutti quegli omicidi misteriosi che non sono mai stati risolti.

