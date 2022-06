Ma come mai la luna di Plutone sembra avere un polo più rosso? No, non è la febbre

Il compagno di vita di Plutone, Caronte, ha un disarmante "berretto" rosso. Da quando New Horizons ha spezzato il polo nord color ruggine della luna durante il sorvolo del 2015, gli scienziati hanno riflettuto sui processi planetari responsabili della creazione di un punto di riferimento così audace.

Inizialmente gli scienziati sospettavano che la macchia color ferro (soprannominata Mordor Macula) fosse metano catturato dalla superficie di Plutone, il suo colore rosso era il risultato di una lenta cottura alla luce ultravioletta del Sole. Era un'idea carina che chiedeva solo di essere messa alla prova.

Ora un mix di modellazione ed esperimenti di laboratorio ha scoperto che queste prime ipotesi non erano troppo lontane dal vero, con una leggera svolta. La ricerca aggiunge nuovi sorprendenti dettagli alla nostra comprensione dell'intimo fidanzamento di Plutone e Caronte, suggerendo che c'è di più nella colorazione della luna di quanto sembri a prima vista.

Lanciata nel 2006, la sonda spaziale interplanetaria New Horizons della NASA ha fornito ai ricercatori una visione senza precedenti del sistema planetario nano Plutone e Caronte, a una distanza di oltre 5 miliardi di chilometri dal Sole.

"Prima di New Horizons, le migliori immagini di Hubble di Plutone rivelavano solo una macchia sfocata di luce riflessa", afferma Randy Gladstone, uno scienziato planetario del Southwest Research Institute (SwRI) negli Stati Uniti.

"Oltre a tutte le affascinanti caratteristiche scoperte sulla superficie di Plutone, il sorvolo ha rivelato una caratteristica insolita su Caronte: un sorprendente berretto rosso centrato sul suo polo nord."

Il rosso potrebbe non essere un colore insolito da vedere su mondi ricchi di ferro come il nostro, o Marte se è per questo. Ma in tutta la periferia ghiacciata del Sistema Solare, è molto più probabile che il rosso indichi la presenza di un gruppo eterogeneo di composti simili al catrame chiamati tholin.

Su Plutone, il metano sarebbe un probabile punto di partenza. Per crescere in un tholin, questi minuscoli idrocarburi dovrebbero semplicemente assorbire un colore molto specifico di luce UV filtrata dalle nubi di idrogeno orbitanti, chiamata Lyman-alfa.

Il bagliore roseo di Plutone è stato oggetto di studio per decenni. New Horizons ha semplicemente rivelato il preciso schema dei tholin sulla sua superficie in una maestosa alta definizione. Trovare una tinta ruggine sul berretto del suo compagno, tuttavia, è stata una sorpresa intrigante.

Si presumeva che il rilascio di metano da Plutone potesse spostarsi sulla sua luna in orbita. Ma il momento preciso necessario affinché il gas si depositi e si congeli in una macchia così distintamente diffusa è sempre stato un punto critico.

Parte del problema è il contrasto tra la debole gravità di Caronte e la fredda luce del lontano Sole che ne riscaldava la superficie. Per quanto tenue fosse, l'alba primaverile poteva essere sufficiente a sciogliere la brina di metano, scacciandola di nuovo dalla superficie.

Per determinare cosa sarebbe realmente accaduto, i ricercatori SwRI hanno modellato il movimento altalenante del sistema planetario in gran parte inclinato. Il segreto della macchia, hanno scoperto, potrebbe essere la natura esplosiva dell'arrivo della primavera.

Il riscaldamento relativamente improvviso del polo nord si sarebbe verificato nell'arco di diversi anni, un semplice battito di ciglia nell'orbita del Sole di 248 anni della luna. Durante questo breve periodo, un velo di gelo di metano spesso solo decine di micron sarebbe evaporato da un polo mentre iniziava a congelare sull'altro.

Sfortunatamente, la modellazione ha scoperto che questo rapido movimento sarebbe stato troppo rapido perché gran parte del metano congelato assorbisse quantità sufficienti di Lyman-alfa per diventare un tholin.