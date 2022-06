Ecco come saranno i Macbook Air M2: arrivano notch e Touch ID

Con la WWDC 2022 alle porte, una delle novità che Apple potrebbe annunciare sono i nuovi Macbook Air con chip M2, il cui arrivo è stato previsto da importanti leaker, quali il giornalista di Bloomberg Mark Gurman. Oggi, anche il noto analista Ming-Chi Kuo ha spiegato che i Macbook Air M2 sono dietro l'angolo.

Secondo Kuo, "i nuovi Macbook Air dovrebbero offrire tre opzioni standard di colori, probabilmente insieme ad un altro colore del tutto nuovo, piuttosto che lo stile arcobaleno degli iMac, come invece si aspetta il mercato". In precedenza, infatti, diversi leaker hanno spiegato che Apple avrebbe avuto in programma un refresh grafico per i suoi laptop, che sarebbe passato anche per la disponibilità di molte colorazioni, esattamente come avviene per gli iMac.

L'analista cinese ha spiegato che i nuovi Mac riceveranno sicuramente anche delle nuove feature, quali lo stesso notch dei Macbook Pro 2021 e un connettore MagSafe. In termini di design, invece, lo chassis dovrebbe essere completato da dei bordi bianchi che circondano lo schermo. Nelle scorse ore, anche lo stesso Mark Gurman aveva previsto queste stesse feature per i Macbook Air M2.

Tra le altre feature dei nuovi Macbook Air, secondo altre fonti, dovrebbero poi esserci due porte USB-C e il Touch ID, mentre pare che i laptop di Cupertino non implementeranno la Touchbar. Infine, il display del dispositivo sarà da 13".

Kuo ha poi aggiunto che Apple si aspetta di vendere 6-7 milioni di Mac, ammesso che le capacità produttive dei fornitori, specie di Quanta Shanghai, possano tornare ai livelli pre-lockdown di inizio 2022 entro il terzo trimestre dell'anno. L'analista riporta anche che, questa volta, la produzione dei Mac sarà più consistente, perché essi saranno realizzati da un solo produttore, ovvero la stessa Quanta, che questa volta non verrà affiancata da Foxconn, come è invece avvenuto per i Macbook Air M2.