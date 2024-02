Come la maglieria è diventata un linguaggio segreto per vincere la guerra

Di Guerre Mondiali ce ne sono state solamente due, anche se dopo il '45 un terzo conflitto sarebbe potuto accadere a causa di un orso. Ogni conflitto ha qualcosa di caratterizzante e Melissa Kemmerer sottolinea come degli aspetti spesso sottovalutati possano diventare mezzi di spionaggio davvero efficaci per vincere un conflitto.

Per secoli, l'arte della maglieria ha celato al suo interno una dimensione segreta, impiegata con astuzia nei momenti più bui della storia umana. Questa pratica, nota come steganografia, consiste nel nascondere informazioni all'interno di elementi ordinari, in modo che solo chi ne è a conoscenza possa decifrarli. La maglieria si è rivelata il mezzo perfetto per tale scopo.

La studiosa di cui sopra, esperta nel campo e co-creatrice di una rivista dedicata alla cultura della maglieria, sottolinea come i due punti fondamentali di questa tecnica, il punto maglia e il punto rovescio, possano essere paragonati al codice binario. Il punto maglia crea una sorta di 'V' piatta, mentre il punto rovescio forma una piccola gobba.

Questa semplice distinzione ha aperto la porta a infinite possibilità di codificazione di messaggi segreti all'interno di capi d'abbigliamento. Durante i conflitti mondiali, in un'epoca in cui la tecnologia stava facendo enormi passi avanti, la maglieria offriva un metodo di trasmissione insospettabile.

Durante la Prima Guerra Mondiale, le spie reclutarono donne anziane per osservare il passaggio dei nemici e codificare osservazioni nei loro lavori a maglia, con punti specifici che segnalavano diversi tipi locomotive: quelle che potevano trasportare truppe, viveri per i nemici o armi.

Nella Seconda Guerra Mondiale, la maglieria servì sia per supportare lo sforzo bellico che per mascherare spionaggio. Phyllis Latour Doyle, spia in Normandia nel 1944, usò la maglieria per inviare messaggi codificati, mascherandosi da civile per raccogliere e trasmettere informazioni vitali.