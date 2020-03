Ecco come una mamma panda fa nascere i sui cuccioli

Un video, diventato virale, mostra una mamma panda mentre fa nascere i sui cuccioli e ciò che sorprende sono le dimensioni dei cuccioli, dal peso di poco più di cento grammi e una lunghezza di poche decine di centimetri.

Un video del 2017 della Chengdu Giant Panda Breeding and Research, in Cina, mostra una mamma panda che fa nascere i suoi cuccioli. In pochissimi secondi il cucciolo di panda viene fatto nascere, in maniera anche buffa, ma ciò che forse sorprende di più sono le dimensioni dell’animale. Come si vede dalle immagini del video, infatti, il cucciolo è di piccolissime dimensioni, poco sviluppato e di color rosa, con pochissimo pelo. Questa, ovviamente, non è una eccezione perché i piccoli di panda nascono tutti così, un po’ prematuri. Il peso di questi cuccioli si aggira intorno ai 100 grammi e sorprende se pensiamo a quanto invece diventano grossi e pesanti una volta cresciuti.

I cuccioli di panda, tra i mammiferi, sono tra quelli che hanno il rapporto peso nascituro/madre più piccolo in assoluto. Se prendiamo come paragone gli orsi polari, ci accorgiamo che anche loro mettono alla luce cuccioli di piccolissime dimensioni ed il loro peso, appena nati, è 1/400 di quello della loro madre. Del resto, la gestazione dei panda è di breve durata, aggirandosi intorno ai 5 mesi. Quando vengono alla luce sono ancora immaturi e, infatti, aprono gli occhi per la prima volta dopo 40-50 giorni, per poi riuscire a vedere discretamente bene dopo 70-90 giorni.

Uno studio della Duke University, in America, tenta di spiegare il perché delle ridotte dimensioni dei panda durante la nascita ed indica, come una delle cause, il mancato sviluppo delle ossa che avviene solo dopo la nascita. Tuttavia, non si sa di preciso come mai questi animali, che diventano così grossi quando raggiungono la maturità, mettano al mondo cuccioli di piccole dimensioni e prematuri. Da questo punto di vista, quindi, ulteriori studi sulla biologia di queste creature sono fondamentali per cercare di rispondere al meglio a questa domanda.