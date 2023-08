Come si fa a mandare un videomessaggio su WhatsApp? Tutto sulla novità

I videomessaggi sono arrivati su Whatsapp a fine luglio ma, complice un rollout a rilento e un accesso alla feature non proprio semplicissimo, potrebbero essere in pochi gli utenti che si sono accorti della loro implementazione. Ecco dunque come mandare un videomessaggio su Whatsapp sfruttando la nuova feature inserita da Meta!

Per inviare un videomessaggio su Whatsapp, spiega un comunicato su blog di Meta, vi basterà toccare brevemente sull'icona dei messaggi audio. Fatto ciò, vedrete quest'ultima trasformarsi in una piccola videocamera (prima era un microfono). Toccando velocemente la videocamera tornerete all'icona precedente e potrete creare un messaggio audio; tenendo premuto sulla nuova icona, invece, aprirete l'UI dei videomessaggi.

Questi ultimi sono semplicissimi da utilizzare e ricordano la medesima funzione introdotta su Telegram nel lontano 2017. Dopo aver aperto l'UI, che si troverà in sovraimpressione sulla vostra chat, partirà un conto alla rovescia di tre secondi, che potrete utilizzare per "aggiustare" la vostra inquadratura, per cambiare fotocamera (i video possono essere realizzati sia con le fotocamere posteriori che con la selfie-camera del telefono) o semplicemente per aggiustarvi i capelli prima di registrare.

Una volta terminato il conto alla rovescia, partirà il videomessaggio vero e proprio. Quest'ultimo durerà 60 secondi al massimo, ma potrete interromperlo quando desiderate cliccando sul pulsante "stop" in basso al centro dell'interfaccia o sul pulsante "invia" in basso a destra. Il primo vi permetterà di rivedere ed eventualmente cestinare il video; il secondo, invece, lo invierà direttamente al contatto o al gruppo per cui lo avete registrato (sì, i videomessaggi funzionano anche sui gruppi).

Infine, vi ricordiamo che non dovrete tenere premuta l'icona della videocamera per girare il vostro video: vi basterà infatti toccarla e scorrere verso l'alto per "bloccarla" in posizione, esattamente come già avviene per gli audio, in modo da poter girare il vostro mini-vlog a mani libere.