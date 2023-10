Come un matematico ha rivoluzionato tutto quello che sappiamo sul cosmo

Durante la Guerra Fredda, mentre la maggior parte degli astronomi aveva abbandonato l'idea di spiegare come si fossero formati i pianeti, un giovane fisico sovietico decise di affrontare il problema con un approccio matematico.

Stiamo parlando di Viktor Safronov, un uomo di statura minuta e afflitto dalla malaria, che si distinse per le sue straordinarie capacità in fisica e matematica presso l'Università di Mosca. Nonostante le sfide, Safronov si dedicò con passione alla questione della formazione planetaria, un campo che lui stesso aveva praticamente creato.

Con l'uso di statistiche ed equazioni di fluidodinamica, e senza l'aiuto di computer, Safronov cercò di spiegare come trilioni di particelle di gas e polvere potessero costruire un sistema solare. La sua intuizione fu che queste particelle, orbitando attorno al sole a velocità e direzioni simili, si sarebbero scontrate e aggregate, formando progressivamente aggregati sempre più grandi, fino a diventare veri e propri pianeti.

Dopo anni di lavoro solitario, Safronov pubblicò un libro nel 1969 che sintetizzava la sua ricerca. Questo testo, inizialmente accolto con scetticismo dai suoi colleghi sovietici, fu successivamente tradotto in inglese e rivoluzionò il modo in cui gli scienziati occidentali vedevano la formazione dei pianeti. Un grande esempio di come la perseveranza, l'intuizione e la genialità possano superare ogni ostacolo e portare a scoperte rivoluzionarie.

A proposito, sapete che Einstein ha difeso Marie Curie durante il suo periodo più buio?