Ecco come i medici stanno alimentando la terza causa di morte nel mondo

Da molti anni ormai, le autorità sanitarie di tutto il mondo stanno cercando di ridurre l'uso eccessivo di antibiotici nei casi in cui non sono strettamente necessari, ma un nuovo studio mostra che il messaggio non viene ancora recepito, anche all'interno della comunità medica.

Il problema è serio. Oltre al rischio di effetti collaterali quando gli antibiotici vengono prescritti inutilmente, lo spettro della resistenza agli antibiotici è una preoccupazione crescente nella salute globale, che secondo alcune stime costituisce già la terza causa di morte nel mondo.

In questo contesto, è facile capire perché organizzazioni come i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) stanno aumentando gli sforzi per migliorare la consapevolezza degli antibiotici, poiché l'uso eccessivo di questi farmaci sta contribuendo a stimolare gli oltre 2,8 milioni di infezioni resistenti agli antibiotici che si verificano ogni anno negli Stati Uniti, migliaia dei quali diventano fatali.

Purtroppo, abbiamo ancora molta strada da fare, come rivelano i risultati di un nuovo sondaggio condotto dai ricercatori della University of Maryland School of Medicine.

Nel sondaggio, che è stato completato da 551 medici di base in pratica attiva presso strutture mediche in Texas, nel Mid-Atlantic e nel Pacifico nord-occidentale, ai partecipanti è stato presentato un numero di ipotetici scenari clinici.

Uno di questi scenari ipotetici ha coinvolto il sig. Williams, un paziente di 65 anni, che si presenta con batteriuria asintomatica: una condizione medica in cui è presente un gran numero di batteri nelle urine, ma non ci sono sintomi che suggeriscono un'infezione del tratto urinario.

Le linee guida della pratica clinica negli Stati Uniti stabiliscono che, in assenza di fattori di rischio specifici, a un paziente come il signor Williams non dovrebbero essere somministrati antibiotici. Ma nel sondaggio, una netta maggioranza (71%) degli intervistati che hanno completato il sondaggio ha indicato che avrebbero prescritto antibiotici al signor Williams.

"Il nostro studio suggerisce che i medici di base non seguono raccomandazioni ampiamente accettate contro la prescrizione di antibiotici per la batteriuria asintomatica", afferma Jonathan Baghdadi, autore principale dello studio ed epidemiologo.

"Alcuni medici primari potrebbero non essere a conoscenza di queste raccomandazioni, ma anche una cultura di prescrizione inappropriata è probabilmente un fattore che contribuisce". Secondo i ricercatori, la tendenza a prescrivere antibiotici era più comune tra i medici curanti, i medici di famiglia e i medici che vivevano al di fuori del Pacifico nord-occidentale.

"Tuttavia, la maggior parte dei medici, indipendentemente dal tipo di laurea, dagli anni di pratica o dalla regione geografica, ha riferito di essere disposta a prescrivere antibiotici inappropriati", scrivono gli autori, osservando che le campagne per consigliare ai medici di non trattare la batteriuria asintomatica con antibiotici sembrano aver fallito.

Ci sono una serie di ragioni per cui un medico potrebbe prescrivere in modo inappropriato un antibiotico non necessario, afferma il gruppo.

Studi precedenti hanno dimostrato che i medici possono sentire il bisogno di soddisfare le aspettative dei loro pazienti o ritenere che l'argomento della salute pubblica di non prescrivere antibiotici non si traduca al capezzale.

In altri casi, un medico potrebbe semplicemente diagnosticare erroneamente il paziente sulla base dei fatti disponibili, pensando che gli antibiotici siano necessari per una condizione, quando in realtà non sono raccomandati.