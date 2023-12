Come fanno le meduse a rigenerare i loro tentacoli?

Alcuni scienziati giapponesi hanno tentato di capire come riescono alcune particolari specie di meduse, appartenenti al genere Cladonema, a rigenerare i loro tentacoli, visto che questa capacità non è molto diffusa tra i loro parenti, pubblicando uno studio su PLOS Biology.

All'interno dell'articolo, gli scienziati hanno spiegato che, come le salamandre e alcuni insetti, le meduse rigenerano i loro tessuti tramite il blastema, un gruppo di cellule che rimangono a lungo indifferenziate e che possono sia riparare i danni che formare degli organi.

Per decenni il modo con cui le meduse sviluppavano il blastema è stato un mistero. Il team di ricerca giapponese ha però rivelato che le cellule proliferative che lo formano sono simili alle cellule staminali presenti nelle altre specie e che compaiono solo nel sito di lesione dell'appendice mancante. Queste cellule proliferative tra l'altro sono diverse dalle staminali residenti solitamente nel tentacolo al momento dello sviluppo embrionale della medusa e hanno il compito esclusivo di ricostruire le cellule dell'epitelio dell'appendice persa. Esse infatti compaiono solo dopo che un tentacolo è stato ferito.

Secondo questa ricostruzione allora le staminali che esistono all'interno del tentacolo ferito sono responsabili della generazione di tutte le linee cellulari. Sono tuttavia le cellule proliferative specifiche della riparazione a guarire le ferite, comparendo solo di seguito alla lesione.

Insieme, entrambe le due tipologie di cellule consentono una rapida rigenerazione, rendendo il tentacolo funzionale e in grado di muoversi entro pochi giorni. Questo potrebbe anche spiegare l'elevata longevità delle meduse, ritenute da molti fra i pochi organismi tecnicamente davvero immortali presenti sulla Terra.

Esse infatti sono in grado di usare una particolare tipologia di riproduzione, simile alla clonazione, e sono abbastanza brave nel riparare i propri danni, così da rimanere per molto tempo in salute. E tra le specie più longeve ci sono le meduse utilizzate da questa ricerca, appartenenti alla specie Cladonema pacificum, i cui esemplari spesso perdono i loro tentacoli cercando di catturare prede troppo grandi per il loro stomaco.