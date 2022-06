Come si mette la modalità scura su Windows 11? È facile come su Android

Mentre si iniziano già a rincorrere i primi rumor su Windows 11 22H2, corposo aggiornamento che a questo punto dovremmo attenderci tra settembre e ottobre 2022, torniamo a scavare tra le impostazioni del nuovo Sistema Operativo di Microsoft.

Questa volta, a catturare la nostra attenzione sarà l'impostazione che consente di cambiare visivamente l'impatto di Windows 11 passando dal classico tema chiaro a colori sgargianti, verso una combinazione di colori più rilassante e con una chiave scura. Tra l'altro, non sarà neanche necessario cambiare lo sfondo per rendere definitiva questa modalità, in quanto non si tratta di un Tema ma di una modalità.

Per farlo, è sufficiente andare nelle Impostazioni di Windows, direttamente dal Menu Start. Dalla nuova finestra che apparirà a schermo, scegliere dal menu laterale la voce Personalizzazione per accedere a tutte le modifiche che possono essere apportate all'aspetto di Windows 11.

Come potrete osservare in questa pagina, in alto è presente l'anteprima della nostra attuale combinazione di colori, seguita più in basso da una serie di alternative che andranno a cambiare sia i colori che lo sfondo. Se la nostra intenzione è solo di rendere più scuro il tema, lasciando tutto il resto come sta, saltiamo questa sezione e scendiamo ancora più giù fino a "Colori". Una volta dentro, individuare "Scegli la modalità" e aprire la tendina laterale per cambiare tra Chiara, Scura e Personalizzata. A questo punto potrete chiudere la finestra delle impostazioni e il gioco è fatto.

Se, ora, siete curiosi di scoprire qualcos'altro sul nuovo OS del colosso di Redmond, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra breve guida su come verificare se Windows 11 è in modalità S.