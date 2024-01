Come mettere un album fotografico sulla schermata di blocco? È semplice su iOS 17

Nella giornata di ieri, su queste pagine abbiamo parlato di come impostare uno sfondo dinamico a macOS Sonoma. Oggi ci soffermiamo su una funzionalità introdotta da Apple con iOS 17.1, che permette di personalizzare ancora più a fondo l’estetica del proprio smartphone.

Non tutti sanno infatti che iOS 17 consente di impostare un album fotografico come sfondo della schermata di blocco, per far riprodurre in ordine casuale le foto contenute al suo interno.

Questa opzione è accessibile facilmente: ciò che bisogna fare è sbloccare lo smartphone utilizzato il Face ID o Touch ID, quindi tenere premuto sulla schermata di blocco e quindi sul pulsante “Personalizza”. A questo punto vi basterà scorrere le opzioni presenti in alto, dopo aver fatto tap su + e selezionare “Foto casuali” e scegliere l’album da cui deve attingere gli sfondi.

iOS permette anche di scegliere tra varie opzioni: il sistema operativo infatti è in grado di riconoscere le fotografie che hanno ad oggetto la natura, le persone, le città o altro. Alternativamente, potete semplicemente selezionare un Album dalla galleria ed il gioco è fatto.