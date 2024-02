Come mettere il blocco alle chat di WhatsApp Web? Non è difficile

Il 2023 è stato un anno frenetico per Meta, che ha lavorato duramente per riempire di feature la sua app di messaggistica istantanea. Una delle più attese del 2024, invece, è un sistema tipo Airdrop per WhatsApp, ma non sarà l'unica novità dell'anno: una di queste riguarda anche WhatsApp Web.

Stiamo parlando del blocco delle chat, che si prepara a sbarcare anche sulla versione via browser della piattaforma verde. Ma come funzionerà esattamente?

A differenza del blocco delle chat su WhatsApp, che permette di accedere alle chat bloccate tramite riconoscimento biometrico con impronta digitale, per identificare il proprietario su PC sarà necessario un codice. Anche in questo caso le chat bloccate saranno raggruppate in una scheda dedicata dell'interfaccia di WhatsApp e la troverete dal pannello laterale.

In particolare, avrà la forma di una nuvoletta tipica di una chat, con un lucchetto sovrapposto. Premendolo, potrete accedere alle chat bloccate previa riconoscimento tramite il codice personale.

Chiaramente, bloccando una chat su WhatsApp Web, questa modifica sarà applicata a tutta la piattaforma, quindi anche su Smartphone troverete la medesima chat tra quelle bloccate. Per bloccare una chat, invece non dovrete fare altro che entrare nell'applicazione o nell'interfaccia web, selezionare la conversazione che intendete mettere al sicuro e scegliere l'opzione "Attiva lucchetto".