Come mettere il Calendario sul blocco schermo dell'iPhone? Non è difficile

Dopo avervi spiegato come inserire il contapassi sulla Lock Screen di iPhone, vi parliamo di un'altra possibilità di personalizzazione per lo schermo del vostro smartphone Apple. In particolare, con gli ultimi aggiornamenti di iOS il colosso di Cupertino permette agli utenti di aggiungere il calendario sulla Home e sulla Lock Screen di iPhone.

Per inserire il widget dedicato al calendario su iOS 16, dovrete sbloccare il vostro iPhone e scorrere a sinistra sulla Homepage fino a recarvi nella tab dei Widget, anche detta "Today" da alcuni utenti. Qui, scorrete fino in fondo alla pagina e toccate "Modifica". Potete anche tenere premuto su un Widget e toccare l'opzione "Modifica la schermata Home" nel menu a tendina che vi apparirà dopo qualche secondo.

Una volta fatto ciò, dovrete toccare il "+" in alto a sinistra sullo schermo del vostro iPhone. Nella barra di ricerca della schermata dei Widget, scrivete "Calendario", oppure scorrete sulla schermata fino a raggiungere i Widget dell'omonima app nella raccolta di Apple. In entrambi i casi, potrete vedere tutti i Widget legati ai calendari che avete salvato sul vostro iPhone.

Dal lancio di iOS 16 in poi, Apple fornisce cinque widget Calendario preinstallati sugli iPhone dei sui utenti. Tre di questi sono un semplice elenco degli impegni della giornata di dimensioni diverse (uno piccolo, uno medio e uno grande); un altro è un elenco di grandi dimensioni di tutti gli impegni dei giorni successivi; il quinto, infine, è un vero e proprio calendario del mese in corso. Scegliete quello che preferite, aggiungetelo alla homepage del vostro iPhone e il gioco è fatto!

Ovviamente, il widget potrà essere visualizzato sia scorrendo a sinistra dalla vostra schermata Home che dalla schermata di blocco dell'iPhone, anche in questo caso scorrendo a sinistra. Attenzione, però: anche con il telefono bloccato, infatti, il widget continuerà a mostrare i vostri prossimi impegni.