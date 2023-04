Come mettere il contapassi su iPhone? La possibilità Lock Screen

Con l'arrivo della primavera e delle belle giornate, concedersi qualche camminata all'aria aperta è salutare e non può che far bene. Anche contare i passi è importante, in quanto ci permette di ottenere un riscontro reale sulla nostra attività.

Se non si ha Apple Watch, è possibile tenere traccia dei passi direttamente nell'applicazione Salute. Tuttavia, questa supporta i widget nella Lock Screen solo per i Farmaci: c'è però un modo per inserire il contapassi direttamente nella schermata di blocco.

Come? Quello che dovete fare è scaricare l'applicazione gratuita Pedometer++ direttamente dall'App Store di iOS: potete cliccare sul link per essere rimandati direttamente alla pagina da cui effettuare il download.

Una volta scaricata, apritela e cliccare su "Ok" nel popup che si apre per darle l'autorizzazione necessaria ad accedere al contapassi integrati. A questo punto sarà necessario completare la configurazione inserendo un obiettivo giornaliero.

Quando avete completato questo passaggio, non dovrete fare altro che bloccare l'iPhone e quindi personalizzare la schermata di blocco ed inserire nell'apposito campo il Widget. In questo modo potrete accedere sempre in tempo reale al conteggio dei passi man mano che vengono registrati.