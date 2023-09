Come mettere un documento sulla schermata Home di iPhone? È facile

Come noto, tramite Safari è possibile aggiungere collegamenti veloci ai propri siti web preferiti direttamente sulla home screen di iPhone ed iPad.Tuttavia, non tutti sanno che è possibile fare lo stesso anche per i documenti.

In nostro soccorso arriva ancora una volta l’app Comandi che come abbiamo avuto modo di raccontare in passato, permette anche di attivare la rotazione dello schermo per singole app di iPhone.

Per inserire un documento sulla schermata Home di iPhone è necessario seguire pochi passaggi:

Apri l’app Comandi di iPhone ed iPad

Clicca sul pulsante “+” nella scheda “Comandi rapidi”

A questo punto cerca “Apri File” nella barra di ricerca e fai tap sul primo risultato nei risultati di ricerca

Qui, dovrete fare tap su “File” (è scritto in azzurro) e selezionare il file che volete aggiungere alla schermata Home: che sia un PDF, un file Word, Excel o altro. Una volta fatto ciò, tornerete alla schermata precedente e dovete fare tap su “App predefinita” e scegliere “File” Una volta fatto ciò e testato che funzione, dovete fare tap sul nome del collegamento in alto e quindi fare click su “Aggiungi alla schermata home”.

Ovviamente, questo procedimento funziona sia su iOS 16 che su iOS 17 che Apple dovrebbe lanciare a stretto giro di orologio ed il cui annuncio della data di pubblicazione dovrebbe arrivare la prossima settimana nel corso del keynote autunnale.