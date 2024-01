Come mettere il Face ID su Safari? Tutto sul blocco della navigazione privata

Nella giornata di ieri su queste pagine abbiamo spiegato come attivare la protezione dispositivo rubato su iPhone. Oggi continuiamo a soffermarci sulle opzioni di sicurezza messe a disposizione dal sistema operativo di Apple, spiegando come fare per inserire il Face ID su Safari per proteggere la navigazione.

Apple, con il nuovo iOS 17 rilasciato lo scorso autunno, ha migliorato ulteriormente la navigazione privata, che si può bloccare per impedire che occhi indiscreti possano accedere alle schede aperte in tale modalità. Questo avviene non solo su iOS 17 ma anche su iPadOS 17 e macOS Sonoma.

Quando si esce da Safari mentre è aperta la modalità di navigazione in incognita, le schede e finestre private vengono automaticamente bloccate. Ciò vuol dire che se si tenta di accedere a queste schede, è necessario fare tap sull’opzione “sblocca” e quindi eseguire la scansione con Face ID o Touch ID per ottenere l’accesso alle schede bloccate o aprirne di nuove. Per impedire tale blocco, è necessario aprire l’applicazione Impostazioni e quindi il pannello “Safari”. Qui si deve disattivare l’opzione “Richiedi il codice per sbloccare la navigazione privata” oppure “Richiedi Face ID per sbloccare la navigazione privata” o oppure “Richiedi Touch ID per sbloccare la navigazione privata” a seconda del proprio modello di iPhone.