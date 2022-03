Come mettere i giochi su SSD? Ecco come fare su Steam, Epic, Xbox e Uplay

Sempre più spesso ci troviamo a voler velocizzare i tempi di avvio e di caricamento dei giochi installando un SSD sul computer. Tuttavia, i principali client non lo riconoscono in automatico e bisogna utilizzare una procedura specifica per ognuno di essi.

Partiamo, com'era prevedibile, da Steam. Il fiore all'occhiello di Valve dispone di un potente gestore delle cartelle che però non risulta tra i più intuitivi del mondo. Prima di tutto, sinceriamoci di aver aperto il client, dopodiché sarà necessario cliccare sul pulsante Steam nell'angolo superiore sinistro della finestra e scegliere Impostazioni dal menu a tendina. Nella finestra che comparirà a questo punto, scegliere Download dal menu laterale e poi "Cartelle della libreria di Steam". Nella successiva finestra avremo accesso al gestore dello spazio di archiviazione.

A questo punto, sarà sufficiente premere sul pulsante "+" accanto al Disco Locale principale e selezionare l'unità che desideriamo utilizzare d'ora in poi. Questa verrà aggiunta all'elenco e, cliccandoci sopra, avremo visione dello spazio residuo. Accanto alla barra dello spazio, premendo sull'icona coi tre puntini, potremo impostarlo come predefinito e il gioco è fatto. Per i giochi già installati, basta tornare sul disco locale principale, selezionarli e premere "Sposta" in basso a destra per collocarli nel drive preferito. Tra l'altro, a proposito di Valve, Microsoft ha pubblicato le istruzioni per usare il Game Pass su Steam Deck.

Su Xbox, client preinstallato su Windows 11 per accedere alla collezione PC Game Pass, ci verrà chiesto dove collocare il gioco ogni volta che ne installiamo uno. Per spostare quelli che abbiamo già sul PC, nel menu laterale dove sono presenti i giochi già installati possiamo premere i tre puntini accanto al titolo, che appaiono quando passiamo sul gioco con il cursore del mouse. A questo punto, selezionando "Gestisci" e poi "File", avremo accesso all'opzione "Cambia unità". Tutto questo in attesa del nuovo aggiornamento di Xbox App, in cui sarà permesso anche il modding.

Anche Epic Launcher risulta piuttosto intuitivo nelle nuove installazioni e chiederà dove collocare il gioco ogni volta. Un po' più complessa, invece, la procedura di spostamento e non è detto che vada a buon fine ogni volta. Bisogna, prima di tutto, creare una copia di backup del gioco, poi disinstallarlo e riavviare l'installazione nel percorso desiderato. Dopo il primo 2-3% basterà annullare e spostare il backup nella cartella appena creata da Epic sul nuovo drive e riprendere l'installazione, ingannando il client. Tuttavia, come già detto, non è garantito che questo procedimento funzioni sempre.

Infine parliamo di uPlay. Nel client di Ubisoft è possibile scegliere un percorso predefinito direttamente dalle impostazioni, raggiungibili dal menu laterale. Per accedervi, cliccare in alto a sinistra sull'icona con i tre trattini orizzontali, poi accedere alle Impostazioni e successivamente posizionarsi su Download per modificare la cartella principale. Per spostare i titoli la procedura è simile a Epic. Creare un backup, questa volta direttamente nella cartella dove desideriamo collocare il gioco. Successivamente, andare su "Giochi" e dalla schermata principale del gioco da spostare selezionare "Proprietà". A questo punto, modificare manualmente la directory d'installazione e procedere alla "Verifica file". Anche in questo caso, tuttavia, non è garantito il risultato.