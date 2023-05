Come mettere l'IA nella schermata Home? In arrivo il widget di Bing

Andando oltre alla possibilità di accedere a Bing IA senza account Microsoft, torniamo a fare riferimento al chatbot della società di Redmond per via di una novità di recente annuncio. Infatti, a breve sarà possibile sfruttare l'intelligenza artificiale direttamente dalla schermata Home dello smartphone.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e SlashGear, Microsoft ha ufficializzato il prossimo rilascio di un widget per Android e iOS, legato chiaramente all'apposita applicazione. Potete vedere un'anteprima di quest'ultimo, che per il momento non siamo ancora riusciti ad attivare, mediante l'immagine presente in calce alla notizia.

In parole povere, quando la novità verrà rilasciata gli utenti, questi ultimi potranno aggiungere l'apposito widget alla schermata Home del proprio dispositivo di fiducia, così da poter accedere "al volo" alle funzionalità di intelligenza artificiale. La procedura per aggiungere il widget sarà probabilmente quella classica (ad esempio, su Android basta tenere premuto su un punto vuoto della schermata Home per far comparire a schermo l'opzione legata ai widget).

Cosa include il widget pensato da Microsoft? Al netto della barra di ricerca, ci saranno una scorciatoia per avviare una conversazione con Bing e un'icona del microfono: quest'ultima permetterà di effettuare rapidamente richieste a voce. Il tutto dovrebbe arrivare sia su Android che su iOS entro pochi giorni. Insomma, si sta puntando a rendere l'intelligenza artificiale sempre più accessibile.