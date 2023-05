Come mettere iMessage su PC? C'è una grande novità per Windows 11

L'ultimo aggiornamento dell'app Phone Link per Windows 11 vi permette di inviare e ricevere messaggi e chiamate sul PC anche se avete un iPhone: si tratta di una novità assoluta per Windows 11 e iOS. Fino a poco tempo fa, infatti, la feature Phone Link era attiva solo per gli smartphone Android. Ma come si fa ad attivare Phone Link da un iPhone?

La procedura è molto semplice: innanzitutto, assicuratevi di avere un PC con Windows 11 e con l'app Phone Link installata. Se non la trovate, probabilmente, è perché il vostro sistema operativo non è aggiornato: fino a qualche mese fa, infatti, Phone Link si chiamava "Il Mio Telefono". In ogni caso, se non trovate il software, potete aggiornare il sistema operativo e, eventualmente, scaricare Phone Link dal Microsoft Store. Già che ci siete, poi, scaricate Phone Link sul vostro smartphone dall'App Store.

Fatto ciò, lanciate Phone Link sul vostro PC. Si aprirà una schermata dove dovrete scegliere se collegare uno smartphone Android o uno iOS. Visto che questa guida è rivolta agli utenti iPhone, scegliete iOS. Vi apparirà dunque un codice QR. Ora aprite l'app Phone Link sul vostro iPhone, cliccate su "scansiona codice QR" e inquadrate il codice sul vostro PC.

Ricordatevi ora di attivare il Bluetooth del vostro PC e del vostro iPhone. Una volta eseguita questa procedura, potrete connettere l'iPhone al PC seguendo le istruzioni sullo schermo dell'iPhone: cliccate dunque su "continua" e concedete tutti i permessi del caso al PC. Dal computer, invece, accettate la richiesta di abbinamento dello smartphone. Se il collegamento non viene effettuato in automatico, recatevi nelle impostazioni del vostro iPhone, poi nel sottomenu Bluetooth e, infine, collegatevi normalmente al vostro PC come se fosse un qualsiasi device Bluetooth.

Eseguita questa semplice procedura, potrete rispondere ai messaggi di iMessage e alle chiamate in arrivo sul vostro iPhone direttamente dal PC. Comodo, no?