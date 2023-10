Come mettere un iPhone in modalità di recupero? Il vademecum per iPhone 15

In alcune circostanze, mettere l’iPhone in modalità di recupero può essere particolarmente utile se durante l’installazione di un aggiornamento è andato storto qualche passaggio e lo smartphone non è riuscito a completare il processo. Ma su iPhone 15, come si fa visto che sono cambiati anche i pulsanti?

Innanzitutto, per accedere alla modalità ripristino di iPhone 15 è necessario collegarlo al Mac con un cavo USB-C in dotazione o con un qualsiasi cavo USB-C to USB-C. A questo punto, i passaggi da seguire sono i seguenti:

Se il Mac ve lo chiede, cliccate su “Consenti” nel popup che mostrerà macOS;

Premete rapidamente il tasto “Volume Su” e rilasciatelo

Premete il tasto “Volume Giù” e rilasciatelo

Premete sul pulsante laterale a lungo fin quando non viene visualizzato su iPhone l’icona del Mac con il cavo

A questo punto nel Finder di Mac sarà visualizzato l’iPhone che è stato messo in modalità ripristina. Il sistema operativo macOS vi mostrerà quelle che sono le opzioni a vostra disposizione: aggiornare all’ultima versione di iOS e ripristinare iOS. La prima manterrà i vostri dati intatti, la seconda invece porterà alla cancellazione totale dei file presenti sull’iPhone.

Se volete uscire dalla modalità di ripristino, vi basterà premere a lungo sul pulsante laterale di iPhone 15 fin quando non scomparirà l’icona della modalità di ripristino. A questo punto il dispositivo si riavvierà tornando alla schermata principale.

